22 сентября российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня, около 12:00, враг нанес очередной ракетный удар по критической инфраструктуре нашей громады", - сообщил голова поселка Печенеги Александр Гусаров.

В комментарии агентству Гусаров подтвердил, что речь идет об ударе по дамбе, люди не пострадали. В общем, ситуация в Печенежской громаде, по его словам, стабильно сложная.

Напоминаем, оккупанты уже несколько раз наносили удары по Печенежской дамбе, в результате чего был разрушен верхний шлюз.

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Жителей пгт Печенеги предупредили о возможном подтоплении домов при разрушении сооружения, людей проинформировали, как действовать в случае этой чрезвычайной ситуации. Жители некоторых улиц должны оперативно переместиться в определенные зоны.