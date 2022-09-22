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Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе на Харьковщине

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Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе на Харьковщине
22 сентября российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня, около 12:00, враг нанес очередной ракетный удар по критической инфраструктуре нашей громады", -  сообщил голова поселка Печенеги Александр Гусаров.

В комментарии агентству Гусаров подтвердил, что речь идет об ударе по дамбе, люди не пострадали. В общем, ситуация в Печенежской громаде, по его словам, стабильно сложная.

Напоминаем, оккупанты уже несколько раз наносили удары по Печенежской дамбе, в результате чего был разрушен верхний шлюз.

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Жителей пгт Печенеги предупредили о возможном подтоплении домов при разрушении сооружения, людей проинформировали, как действовать в случае этой чрезвычайной ситуации. Жители некоторых улиц должны оперативно переместиться в определенные зоны.

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Топ комментарии

  • Лилия Стацкая
    плани путлера зрозуміли,треба думати ,як відповісти, щоб відбити бажання руйнувати нашу інфроструктуру, може переодично у відповідь насипати на кримський міст?
  • Amber
    Путлєр - фашист і вбивця , не зупиниться , якщо цю потвору не зупинять
    його ж люди 😠
  • corporal Akkerman
    Там немає людей.
    Раби, які ******* батог.
    Тульський пряник на свята - коли дідиваєвалє і їх партрети на палях носять.
    Як пряники дають чи скрепні "бліни на лопаті",то ті палі з дідами в смітник скидають.
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