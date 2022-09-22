Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе на Харьковщине
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22 сентября российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня, около 12:00, враг нанес очередной ракетный удар по критической инфраструктуре нашей громады", - сообщил голова поселка Печенеги Александр Гусаров.
В комментарии агентству Гусаров подтвердил, что речь идет об ударе по дамбе, люди не пострадали. В общем, ситуация в Печенежской громаде, по его словам, стабильно сложная.
Напоминаем, оккупанты уже несколько раз наносили удары по Печенежской дамбе, в результате чего был разрушен верхний шлюз.
Жителей пгт Печенеги предупредили о возможном подтоплении домов при разрушении сооружения, людей проинформировали, как действовать в случае этой чрезвычайной ситуации. Жители некоторых улиц должны оперативно переместиться в определенные зоны.