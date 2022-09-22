Оккупанты обстреляли Купянск, ранены двое детей и пенсионерка, - ОВА

Российские оккупационные войска в четверг, 22 сентября, снова обстреляли Купянск Харьковской области, есть раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-службе областной военной администрации.

"В Купянске ранены двое семилетних детей, состояние среднее. У них осколочные ранения, взрывные травмы. Также госпитализирована женщина 72 лет, ее состояние тяжелое. Ранения получены при обстреле", - сказали в пресс-службе.

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