Ко многим освобожденным военнопленным применяли очень жестокие пытки, – Буданов

Ко многим из освобожденных вчера украинских пленных применялись очень жестокие виды пыток.

Об этом на брифинге заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Все находятся абсолютно в разном состоянии. К сожалению, это правда. Есть лица, физически более или менее в нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания. Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент таких лиц среди тех, кого мы вернули, достаточно высок", - сказал Буданов.

По словам главы ГУР, в этом вопросе нельзя сказать, что люди делились по определенным категориям.

"Это зависело приимущественно именно от мест их пребывания. К сожалению, их держали не в одном месте, в Оленовке – а может, и к счастью – а во многих разных учреждениях на временно оккупированной территории, а также и в РФ", – сказал он.

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Часть освобожденных пленных находится в медицинских учреждениях Черниговщины.

Напомним, 21 сентября вследствие обмена удалось вернуть из российского плена 215 украинских защитников, а также 10 иностранцев. В то же время российской стороне вернули подозреваемого в государственной измене кума Путина Виктора Медведчука и еще 55 военных РФ.