Освобожденные из плена 5 командиров будут проживать "некоторый промежуток времени" в Турции, - Буданов

Вчера в рамках обмена пленными с РФ были освобождены командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлег.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что эти пятеро освобожденных из плена украинских командиров будут проживать в Турции, сообщает Цензор.НЕТ.

"По условиям, в которых они находятся, подождите определенный промежуток времени. Обязательно эти люди появятся в публичном пространстве. Они сами смогут все объяснить и, думаю, показать", - отметил Буданов.

По его словам, украинские воины будут жить в частном доме. "Я там был. Это достаточно приличные условия. Скажем так. Чтобы вы понимали, во-первых, это частный дом. Это никакая не тюрьма. Не какая-то там яма, как возможно кто себе представляет. Это достаточно комфортабельное место жительства. Не пребывание, а проживание", - подчеркнул Буданов.

Он отметил, что освобожденные из плена командиры будут находиться в Турции "некоторый промежуток времени". "Вот именно такие формулировки", – добавил Буданов.

Читайте также: Обмен военнопленных с РФ проводился одновременно на трех локациях, - Лубинец

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак добавил, что два дня назад состоялся разговор президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Это личная договоренность, личные гарантии, и я хочу еще раз отметить и личное участие президента Эрдогана в произошедшем и, в первую очередь, в том, что он предоставил эти гарантии безопасности, гарантии пребывания наших граждан на территории Турции", - сказал Ермак.

Напомним, 21 сентября в результате обмена удалось вернуть из российского плена 215 украинских защитников, а также 10 иностранцев. В то же время российской стороне вернули подозреваемого в государственной измене кума Путина Виктора Медведчука и еще 55 военных РФ.