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ПВО сбила на Николаевщине четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136", - ВК "Південь"

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ПВО сбила на Николаевщине четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136", - ВК "Південь"
В Николаевской области силами ПВО уничтожены четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Південь".

"22 сентября, около 20.00 часов, в небе над Николаевщиной, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбиты сразу четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства", - говорится в сообщении.

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