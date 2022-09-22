ПВО сбила на Николаевщине четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136", - ВК "Південь"

В Николаевской области силами ПВО уничтожены четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Південь".

"22 сентября, около 20.00 часов, в небе над Николаевщиной, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбиты сразу четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства", - говорится в сообщении.

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