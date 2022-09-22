Оккупанты в Крыму массово вручают повестки крымским татарам, - Ташева

В оккупированном Крыму российские военные массово вручают повести в местах компактного проживания крымских татар.

Об этом сообщила представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера и сегодня по всем населенным пунктам, где компактно проживают крымские татары, проводят рейды - по школам, рынкам, в "Крымопт" (большинство крымских татар работают), в местах скопления людей - и раздают повестки, часто загружают в машины и увозят людей в военкоматы. Возраст - 18-50 лет, по словам наших источников, не смотрят ни на заболевания, о которых им говорят схваченные мужчины, с комментарием: "Сейчас подходят все".

Например, в пгт Зуя, раздали повестки около 100 мужчинам, крымским татарам. Зашли в местную школу и раздали повестки учителям мужского пола. Активно раздают повестки в поселках Азовское и Майское, Доброе и по всей "долине", где проживает большое количество крымскотатарского населения, с. Урожайное, Строгановка и другие", - говорится в сообщении.

По данным источников Ташевой, уже роздано не менее 1000 повесток по всему Крыму.

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