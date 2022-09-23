Ранен российский командир 144 мотострелковой дивизии Цоков. В ростовский госпиталь доставлено 105 тел погибших оккупантов, - Генштаб

Противник продолжает нести потери, в том числе и среди руководящего состава. По имеющейся информации, в результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майор Цоков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, он эвакуирован 20 сентября текущего года.

"С 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих, осуществляются подготовительные меры по принятию еще 200 тел в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что для восполнения потерь в живой силе противник продолжает принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях. Так, в Горловке, 19 сентября, представители 1 армейского корпуса задержали и забрали на военную службу десять мужчин, несмотря ни на их возраст, ни на состояние здоровья.

Читайте также: Оккупанты в Крыму массово вручают повестки крымским татарам, - Ташева

В период с 18 по 20 сентября этого года в Луганском СИЗО представители российской частной компании безуспешно пытались завербовать заключенных.

"В рамках выполнения мер частичной мобилизации, оккупационные власти Крыма заявили, что основное количество резервистов планируется набрать из числа работников частных охранных предприятий, имеющих опыт военной службы. В Севастополе некоторые фирмы уже получили указание подготовить списки всех сотрудников, подпадающих под требования", – информируют в Генштабе.

Также известно о досрочном выпуске в Смоленске курсантов выпускных курсов военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации имени маршала Василевского и их дальнейшем размещении на должности в войсках.

На базе московского общевойскового командного училища, в период с 26 сентября по 24 октября, российское военное руководство планирует провести сборы с находящимися в запасе гражданами.