19 человек, среди которых двое детей, спасли из разбитой рашистами 9-этажки в Торецке, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Россияне ударили ракетой по жилому дому вечером 22 сентября. От удара в одном из подъездов обрушились плиты перекрытия с 9 по 7 этажи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Как отмечает Кириленко, значительных человеческих жертв удалось избежать из-за того, что подавляющее большинство жильцов эвакуировались: из 53 квартир заселенными оставались 10. Поэтому последствия такого тяжелого удара можно считать легкими: только один человек травмирован.

"Это - очередной пример того, что эвакуация спасает жизнь. Кто до сих пор не уехал с территории Донецкой области, особенно - из зоны активных боевых действий, тот ежедневно подвергает свою жизнь смертельной опасности. Не будьте легкомысленными! Эвакуируйтесь - всем предоставляем такую ​​возможность, причем совершенно бесплатно.

Звоните – 0988903318", - призывает глава ОВА.

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