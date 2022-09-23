Экс-депутата Сольвара ВАКС приговорил к 3 годам лишения свободы за незаконное получение компенсации за аренду жилья

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор первой инстанции и приговорила экс-депутата ВР Руслана Сольвара к 3 годам лишения свободы по делу о незаконном получении 361 тыс. гривен компенсации за аренду жилья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Такое решение 22 сентября приняла коллегия АП ВАКС в составе Виктора Панкулича, Александра Семенникова под председательством Сергея Боднара.

Руслана Сольвара также лишили права занимать определенные должности на 1 год, обязали его уплатить штраф в размере пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а также постановили взыскать 25 тысяч гривен судебных расходов за проведение экспертиз в уголовном производстве.

Обвинительный приговор можно обжаловать в кассации, а бывший чиновник может просить о помиловании.

Осужденный на вынесении резолютивной части приговора не присутствовал.

22 сентября во время последнего слова Руслан Сольвар был лаконичным и ограничился одним предложением: "Оправдательный приговор оставить по-прежнему". Во время совещательной комнаты он покинул зал суда. Его адвокат Василий Федитник сказал прокурору, что клиент "беспокоится и ждет приговора в машине". Сольвар не вернулся на зачитывание вердикта.

Судьи полностью удовлетворили апелляционные жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на оправдательный приговор экс-нардепа от 14 июня 2021 года, по которым первая инстанция в составе судей Елены Танасевич, Екатерины Сикоры и Татьяны Гавриленко считала, что Сольвара следовало обвинять не в злоупотреблении властью, а в мошенничестве, а потому его действия нужно было бы квалифицировать по более тяжкой статье, чем та, которую инкриминировала сторона обвинения. Придя к выводу о неправильной квалификации, суд по закону не мог перейти на более тяжелую статью и осудить по ней.

Как прокомментировал прокурор САП Валентин Мусияка, сторона обвинения не согласилась с такими выводами суда и мотивировала апелляционные жалобы тем, что суд пришел к ошибочным выводам о квалификации по ст. 190 УК (мошенничество).

Из наших источников известно, что пока от АП ВАКС поступила информация, что исполнением приговора должна заниматься первая инстанция. Национальное антикоррупционное бюро Украины уже в курсе поведения бывшего народного избранника и должно принять меры, чтобы тот не убежал.

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Напомним, в ноябре 2014 года Сольвар как народный депутат получил в пользование номер в гостинице "Киев", поскольку у него не было собственного жилья в столице. В начале марта 2017 года ему досталась по наследству квартира в Киеве, но депутат не сообщил об этом факте в Управделами Аппарата Верховной Рады. Это позволило ему и дальше получать компенсационные выплаты из госбюджета.

Только в октябре 2018 года после ряда публикаций в СМИ экс-депутат отказался от получения денег. За эти полтора года, как установило следствие, он успел получить более 361 тысячи гривен компенсации за аренду жилья.

НАБУ, расследовавшее это дело, квалифицировало действия депутата по ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью.

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