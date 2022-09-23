За прошедшие сутки уничтожены 7 вражеских беспилотников. Поражены до 10 позиций ПВО противника, - Воздушные силы

За сутки 22 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены семь воздушных целей: три БПЛА оперативно-тактического уровня и четыре беспилотника-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, которые оккупанты маркируют, как "Герань-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, авиацией Воздушных Сил совершено до 10 групповых авиаударов по разным направлениям. Бомбардировщики и штурмовики уничтожили несколько десятков оккупантов, до 20 единиц боевой бронированной техники, взводный опорный пункт и другие цели.

"Истребительная авиация применила по средствам противовоздушной обороны противника противорадиолокационные ракеты AGM-88 "HARM". Поражены до 10-ти позиций ПВО противника", - говорится в сообщении.

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