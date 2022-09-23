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РФ намеренно провела непопулярный в стране обмен пленными в день объявления частичной мобилизации, - ISW

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РФ намеренно провела непопулярный в стране обмен пленными в день объявления частичной мобилизации, - ISW
Кремль попытался приуменьшить значение обмена пленными с Украиной, проведя обмен в тот же день, когда была объявлена "частичная мобилизация".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института исследования войны (ISW).

ISW пишет, что обмен "глубоко непопулярен среди российских националистов и милблогеров".

Аналитики отмечают, что Кремль открыто не соблюдает обещанные условия частичной мобилизации. Кремлевские квоты, вероятно, заставят местные власти мобилизовать мужчин независимо от их военного статуса и, вероятно, будут стимулировать непропорционально высокую мобилизацию этнически нерусских и иммигрантских общин.

Объявление частичной мобилизации и вопиющее пренебрежение даже диктуемыми правительством параметрами мобилизации может оттолкнуть заинтересованные слои российской общественности, ранее терпимо относившиеся к вторжению России в Украину, которое меньше затрагивало их личные интересы.

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Как сообщалось, 21 сентября из российского плена освобождены 215 воинов, среди которых 108 азовцев. Позже стало известно, что Медведчук был обменен на 200 украинских защитников.

Также отмечалось, что пять офицеров, руководивших защитой Мариуполя, до победы Украины в войне будут находиться в Турции под личной протекцией главы государства Реджепа Эрдогана.

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список освобожденных из плена.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Забавно,что петух гиркин как сидел и варнякал имперские бредни в ютубе,так и будет сидеть. Он же так жаждет "защитить нарот дамбаза". Что-то там даже пытался заранее зная,что "не пустят". А теперь? Давай,игорёк....Мобилизируйся....ВСУ ждут тебя... Ага,хрен там. Придётся ещё искать это тело))
  • Ksenia VB
  • Nataliya Mischenko
    Для нас звільнення наших полонених - радість, для них, звільнення їхніх полонених - позор. Може досить казок про "один народ"?
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