Общие боевые потери РФ с начала войны - около 56 060 человек, 219 вертолетов, 2 254 танка, 1 355 артсистем и 4 796 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Украинские защитники продолжают наносить урон российской оккупационной армии.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.09 ориентировочно составляют:
личного состава – около 56060 (+550) человек ликвидировано
танков ‒ 2254 (+18) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4796 (+20) ед,
артиллерийских систем – 1355 (+14) ед,
РСЗО – 326 (+8) ед,
средств ПВО ‒ 170 (+1) ед,
самолетов – 254 (+1) ед,
вертолетов – 219 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 950 (+9),
крылатых ракет ‒ 240 (+0),
кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3659 (+29) ед,
специальной техники ‒ 126 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - отмечается в сообщении.