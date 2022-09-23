Новости • Война

Оккупанты отчитываются о старте "референдумов" на захваченных территориях Донбасса и в Мелитополе

12 86247
Оккупанты отчитываются о старте "референдумов" на захваченных территориях Донбасса и в Мелитополе
Российские оккупанты и их марионетки на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Мелитополя сообщили, что начали так называемый "референдумы" по присоединению к России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА "Новости".

В так называемой "ДНР" сообщили, что "голосование" проходит по всей территории, которую контролируют оккупанты.

В так называемой "ЛНР" сказали, что все "бюллетени" доставлены на избирательные участки, "с 8 утра свою работу начинают места для голосования вне помещения".

В свою очередь в Мелитополе начали ходить по адресам граждан для сбора подписей.

Также читайте: Оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет, - ОВА

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • буков
    Там ЗСУ за вчора 550 бюлетнів заповнили.
  • Яр Холодний
    Підніму тобі настрій - у Туреччині кацапи масово стали скуповувать зйомні обкладинки до українських паспортів (з "тризубом") Вкладають всередину свій (розмір однаковий) - щоб лишній раз не "світиться" своїм "кацапським нутром" (Товариш написав учора з Стамбулу - він там працює)
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости