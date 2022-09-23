Оккупанты отчитываются о старте "референдумов" на захваченных территориях Донбасса и в Мелитополе

Российские оккупанты и их марионетки на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Мелитополя сообщили, что начали так называемый "референдумы" по присоединению к России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА "Новости".

В так называемой "ДНР" сообщили, что "голосование" проходит по всей территории, которую контролируют оккупанты.

В так называемой "ЛНР" сказали, что все "бюллетени" доставлены на избирательные участки, "с 8 утра свою работу начинают места для голосования вне помещения".

В свою очередь в Мелитополе начали ходить по адресам граждан для сбора подписей.

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