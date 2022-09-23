В Вене появился трамвай с уникальным украинским дизайном

Активисты украинского сообщества Вены при поддержке Посольства Украины в Австрии начали реализацию международного имиджевого и краудфандингового проекта, заключающегося в брендировании городского общественного транспорта выразительным украинским дизайном, сочетающим инновационную визуальную традицию модернизма с современным дизайном и художественными проектами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр украинских инициатив.

Размещенный на транспорте QR-код позволяет пассажирам совершить перевод на благотворительный счет, где аккумулируются средства для реализации проектов государственной поддержки.

Вена стала первой европейской столицей, где на маршрут вышел трамвай, украшенный дизайном, визуализирующим идентичность современной Украины.

"Мне было очень интересно работать над дизайном венского трамвая, который стал настоящим украшением города. В качестве основной идеи мы использовали визуальные элементы – треугольники, унаследованные от основателя украинской школы дизайна Георгия Нарбута, символизирующие семена подсолнечника. С одной стороны, они актуализируют украинское художественное наследие, а с другой – вписывают его в мировые тенденции дизайна", – рассказала дизайнер проекта Мария Норазян (дизайнерская студия Графпром).

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Яркий "украинский" трамвай будет курсировать в течение трех месяцев по маршруту 42, который проходит от главного кольцевого бульвара Рингштрассе по центральным и густонаселенным районам Вены.

Венские активисты сообщили о планах масштабирования и распространения проекта в других европейских столицах. В ближайшее время будет запущен троллейбус в Вильнюсе, в перспективе – трамвай в Стокгольме и автобус в Риге.

"Идея брендирования городского транспорта имеет несколько целей. Во-первых, это презентация и продвижение идентичности современной украинской нации - креативной, экспериментаторской, увлекательной. Во-вторых, это поощрение широкой аудитории поддержать движение Украины и свободного мира к победе", - рассказали инициаторы проекта.







