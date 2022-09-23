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Австралия призывает Китай использовать свое влияние, чтобы усмирить Путина

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Австралия призывает Китай использовать свое влияние, чтобы усмирить Путина
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг призвала Китай использовать свое влияние как постоянного члена Совбеза ООН, чтобы заставить президента России Владимира Путина прекратить вторжение в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Brisbane Times.

"О Украине: Китай является великой страной, Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН, и Китай подписал устав ООН. Мы считаем, как и каждая страна, за исключением России, что Россия нарушает устав ООН своим вторжением в Украину. Мы поощряем Китай как постоянного члена Совета Безопасности ООН с особой ответственностью поддержать устав ООН и использовать свое влияние для прекращения войны", - заявила Вонг на брифинге в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Блин, завидую Австралии, на них могут напасть только аборигены с копьями и кенгуру с кенгурятами
  • Підлога Маккартні
    Шоб приборкать ***** нада ******* по нему ракетой!!!
  • al29
    А ще Індонезія, Східний Тимор та Папуа Нова Гвінея))) А якщо посваряться з Новою Зеландією, то ще й вона Я вже не кажу про грізні Вануату, Кірібаті, Фіджі, Тонга та Самоа. Так що "не все так однозначно")))
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