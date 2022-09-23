Суд разрешил задержать экс-министров Лавриновича и Грищенко

Экс-чиновникам было сообщено подозрение в государственной измене за подготовку Харьковских соглашений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Следователи ГБР собрали доказательства для привлечения к уголовной ответственности двух бывших министров за совершение государственной измены при разработке проекта, согласования, подписания, ратификации и имплементации Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания черноморского флота российской федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года, т.н. Харьковских соглашений", - говорится в сообщении.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру юстиции Лавриновичу и министру иностранных дел Грищенко.

Напомним, в июле 2022 года следователь ГБР объявил бывших министров в государственный и международный розыск. По оперативной информации, фигуранты находятся за границей.

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