Обмен командиров "Азова" в Турции произошел после передачи Медведчука России, - Боднар
Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Двести наших людей были обменены на границе (Украины и рф – ред.), пять - в Турции и ещё десять – в Саудовской Аравии. В Турции обмен проходил в Анкаре и передача пятерых наших защитников состоялась после процедуры проверки и идентификации лиц, а также после физической передачи Медведчука", - отметил дипломат.
Боднар объяснил, что детали не разглашались, чтобы в последний момент не сорвать обмен.
"Учитывая, насколько в россии демонизировали "Азов" и защитников Мариуполя в целом, можно представить, насколько важным было для путина вернуть Медведчука и сделать шаг, который каким-то образом показывает и готовность к переговорам. Нынешний обмен – это результат реализации договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это тяжелый труд целой команды переговорщиков и посредников. Но это также и следствие нашего контрнаступления", – добавил посол.
Напомним, украинские власти в ночь на 22 сентября сообщили о самом масштабном обмене пленными с начала полномасштабного вторжения России. Киеву удалось вернуть 215 военных.
Среди украинских воинов, которых удалось освободить из плена государства-агрессора, - Герои Украины Денис Прокопенко ("Редис") - командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", Евгений Бова - командир Первого отдельного батальона морской пехоты, Лев Пашко - командир роты "Азова". Освобожден из плена также Сергей Волынский ("Волына"), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар, заместителя командира полка "Азов" по работе с личным составом, Денис Шлега, командир 12-й бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого, Олег Хоменко, командир комендантской роты, непосредственно осуществлявшего командование обороной "Азовстали", Дмитрий Козацкий, старший солдат, фото и видео которого из "Азовстали" облетели весь мир.
Освобождены 124 офицера, 108 защитников "Азовстали", 5 командиров из "Азовстали", 10 иностранцев, в том числе те, кому оккупанты вынесли смертные приговоры.
Из 215 пленных, спасшихся из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на Виктора Медведчука. Пятеро командиров обменяли на 55 российских пленных.
В переговорах с пленными участвовали Турция и Саудовская Аравия.