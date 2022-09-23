СБУ нейтрализовала львовских хакеров, которые "взломали" почти 30 млн аккаунтов граждан Украины и ЕС
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Конфиденциальную информацию продавали через анонимную платформу "Даркнет", а деньги получали на запрещенные в нашем государстве электронные платежные системы ЮMoney, Qiwi и WebMoney.
По предварительным данным, хакеры продали ориентировочно 30 млн аккаунтов и получили почти 14 млн грн "прибыли".
"Оптовыми клиентами" были прокремлевские пропагандисты. Именно они использовали полученные учредительные данные украинских и иностранных граждан для распространения фейковых "новостей" с фронта и создания панических настроений. Целью таких манипуляций была масштабная дестабилизация в стране. Во время обысков правоохранители обнаружили у хакеров доказательства незаконной деятельности", - говорится в сообщении.
Организатор извещен о подозрении.