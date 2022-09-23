Морально и политически Россия уже проиграла войну, - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия морально и политически уже проиграла развязанную ею войну в Украине.

Об этом сообщил сайт дипломатической службы Европейского Союза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Морально и политически Россия уже проиграла войну. И все чаще проигрывает и на поле боя. Украина победит", - сказал Боррель в своем выступлении в Совете безопасности ООН, подчеркнув, что Россия "должна немедленно прекратить свое вторжение (в Украину – ред.).

Также он отметил, что Запад никогда не признает незаконную аннексию Россией суверенных территорий Украины, на которых РФ готовится проводить референдум.

Вместе с тем, Боррель подчеркнул, что сейчас "мировая безопасность находится в опасности" и призвал мировых лидеров, собравшихся в ООН, послать четкий и единый сигнал о недопустимости применения оружия массового поражения (ядерного конфликта – ред.).

"Меня обнадеживают многочисленные заявления, которые я услышал здесь сегодня по этому вопросу", - подчеркнул глава дипломатии.

Боррель считает, что запугать Украину и поддерживающие ее страны не получится.

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"Но сколько еще мужчин, женщин и детей должно умереть, прежде чем российский президент решит замолчать?", - задался он вопросом.

Глава европейской дипломатии заявил, что развязана Россией война на территории Украины больше, чем война в Европе, а на карту поставлена защита более слабых государств от более сильных. Также он подчеркнул, что эта война является трагедией во многих смыслах и поэтому Европейский союз будет делать все возможное для противостояния последствиям, в частности, нанесенным жертвам и разрушениям в Украине, а также втягиванию мира в экономический спад и глобальный продовольственный кризис.

По словам Борреля, европейская поддержка глобальной продовольственной безопасности составляет более 7,7 млрд евро до 2024 года.

"Мы поддерживаем Черноморскую зерновую инициативу, продвигаемую Генеральным секретарем ООН (Антониу Гутерришем – ред.) и Турцией. Вместе с солидарностью Европейского союза это помогло снизить мировые цены на продукты питания, но, к сожалению, не отменить его. Две трети экспортируемого таким образом украинского зерна идет в те страны, которые в нем больше всего нуждаются, а не в Европу", - подчеркнул он.

Также глава дипломатии отметил, что российские оккупанты должны понести ответственность за свои преступления, массовые убийства, разрушения, изнасилования и вынужденную миграцию граждан Украины и пообещал, что Европейский союз сделает все возможное для обеспечения справедливости.

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"Мы видели недавние кадры резни в Изюме, которые следуют примеру, который мы видели в Буче и других местах. Когда русские войска изгнаны, мы обнаруживаем истинные ужасы их оккупации… Мы полагаемся на Международный уголовный суд и на украинские власти", - подытожил Боррель.