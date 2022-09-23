Новости • Война

В Украине ликвидировали российского лейтенанта Бойчука: В сети он общался по-украински и заявлял, что родился в Луцке

22 10259
Командир инженерно-саперного батальона РФ был ликвидирован в Украине.

Об этом в Facebook сообщил соучредитель группы независимых расследователей InformNapalm Иракли Комахидзе, передает Цензор.НЕТ.

"По данным российских источников, 27 августа в Украине был ликвидирован 27-летний лейтенант, уроженец Когалима (ХМАО) - Игорь Бойчук, который в 2019 году окончил Тюменское высшее военное училище. В Украине он находился в статусе командира инженерно-саперного батальона 138-го ОМСБр (Каменка Ленинградская обл)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Ранен российский командир 144 мотострелковой дивизии Цоков. В ростовский госпиталь доставлено 105 тел погибших оккупантов, - Генштаб

В сети обнаружили страницу убитого российского офицера под псевдонимом "Игорь Шевченко".

Так, на странице Бойчука (Шевченко) указано, что он родился в Луцке, учился в селе Варяж Львовской области. В комментариях он общается на украинском языке.

В Украине ликвидировали российского лейтенанта Бойчука: В сети он общался по-украински и заявлял, что родился в Луцке 01
В Украине ликвидировали российского лейтенанта Бойчука: В сети он общался по-украински и заявлял, что родился в Луцке 02
В Украине ликвидировали российского лейтенанта Бойчука: В сети он общался по-украински и заявлял, что родился в Луцке 03
В Украине ликвидировали российского лейтенанта Бойчука: В сети он общался по-украински и заявлял, что родился в Луцке 04
В Украине ликвидировали российского лейтенанта Бойчука: В сети он общался по-украински и заявлял, что родился в Луцке 05
В Украине ликвидировали российского лейтенанта Бойчука: В сети он общался по-украински и заявлял, что родился в Луцке 06
В Украине ликвидировали российского лейтенанта Бойчука: В сети он общался по-украински и заявлял, что родился в Луцке 07

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Манкурт. Нічого нового...
  • Яр Холодний
    Убивство "манкурта" - ще більша заслуга, ніж убивство кацапа! Бо "манкурти" часто прикидаються "своїми" і б"ють у спину!
  • Galyna Tesla
    Кінчений манкурт! Собаці собача смерть!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости