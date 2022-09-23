Гайдай о псевдореферендумах на оккупированной Луганщине: Ходят по домам и ищут мужчин на "пушечное мясо"

На оккупированной территории Луганской области стартовал так называемый "референдум".

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты начали "выборы без выбора", "голосуют" на кухне и во дворе. Оккупанты позакрывали города на выезд, людей не выпускают, чтобы не терять "голоса". Сегодня стартовало "голосование" на "организованных местах в придомовых территориях", - заполняют какие-то бумажки на кухнях в квартирах и дворах. Выглядит это крайне странно. Конфиденциальностью и не пахнет. Как выглядят так называемые комиссии и имеют ли они при себе оружие - пока такой информации нет", - рассказал Гайдай.

По его словам, поквартирный/подворовый обход – это чисто ради проверки жилищ на обнаружение мужчин.

"Оккупанты просто ищут "пушечное мясо". Напоминаю, что за участие и организацию псевдореферендума предусмотрена ответственность. Наказано будет всех причастных!" – подытожил Гайдай.

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