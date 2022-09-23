Гросси представил инициативу создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС министрам энергетики Украины и США

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил инициативу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС на встрече с министром энергетики Украины Германом Галущенко и министром энергетики США Дженнифер Гренголм в Питтсбурге в США 22 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Кабмина.

"Рафаэль Гросси проинформировал об основных результатах работы миссии МАГАТЭ и представил инициативу по созданию зоны безопасности вокруг станции", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, стороны обсудили необходимость и пути скорейшей деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС и ее возвращения под контроль легитимного оператора.

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"Галущенко подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС становится все более угрожающей из-за постоянных обстрелов российских войск. Российские войска также прибегают к обстрелам территории и инфраструктуры вокруг Южноукраинской АЭС", - говорится на сайте.

Также участники встречи согласились с необходимостью предпринять быстрые и скоординированные шаги с целью восстановления безопасности гражданских ядерных объектов, подчеркнули в Минэнерго.

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

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8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем из-за линии столкновения опасна.

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25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью отключено от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию. Миссия уже прибыла в Украину и 1 сентября посетила ЗАЭС. Впрочем, в этот день россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.