Мобилизации в Беларуси не будет, - Лукашенко
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Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мобилизации в республике не будет.
Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого", освещающий деятельность Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.
"Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье", - сказал самопровозглашенный "президент" Беларуси.