Первую остановку-укрытие установили в Николаеве

В Николаеве на остановке общественного транспорта в Корабельном районе обустроили первое железобетонное укрытие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в инстаграме глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"1 пошел", – написал Ким.

В железобетонном укрытии установлено 18 скамеек, однако одновременно там могут размещаться 24 человека.

Укрытие изготовлено по израильскому образцу из армированного бетона. Общий вес конструкции более 70 тонн, основная часть со стенами — 36 тонн.

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Укрытие – подарок одесского бизнесмена и мецената Анатолия Редера. Он планировал передать конструкцию городским властям Одессы, но там чиновники решили, что Одессе она пока не так нужна, как Николаеву.

Как рассказал глава ОВА Виталий Ким, в Николаеве определили 34 точки, где планируют установить остановки-укрытия. Он добавил, что эти постройки будут в наиболее обстреливаемых районах города установлены, куда еще теоретически достают РСЗО.

Напомним, в Харькове установили первую остановку-укрытие, где можно спрятаться в случае воздушной тревоги.