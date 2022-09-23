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Германия передала Украине еще 6 установок Gepard и 6 тыс. боеприпасов

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Германия передала Украине еще 6 установок Gepard и 6 тыс. боеприпасов
Германия предоставила Украине 6 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и 6 тысяч боеприпасов к ним.

Об этом говорится в отчете Минобороны ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ранее передали 24 установок Gepard.

Также Украине было передано 3 тыс. снарядов калибра 155мм (1 тыс. сигнальных и 2 тыс. дымовых).

Немецкое правительство в частности планирует отправить в Украину:

- четыре САУ Panzerhaubitze 2000 с боекомплектом;
- два РСЗО MARS II с боеприпасами;
- 50 бронемашин Dingo;
- "зимний пакет" (термобелье, генераторы, палатки и питание).

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Писали, що на збиття дрону достатньо 5-10 секунд. Гепард робить "хмару" з куль та руйнує дрон. Головне в Гепарді - якісний радар, який бачить навіть новітні дрони з композитних матеріалів.

    Але я згоден, що треба патронів в 100 разів більше. Норвегія обіцяла пустити ці снаряди в серію після довгого простою...
  • V 2af7597c
    "Також Україні передали 3 тис. снарядів калібру 155мм (1 тис. сигнальних та 2 тис. димових). " - Ми що тут в цяцьки граємо, які бл... сигнальні та димові!!!!
  • Amber
    Дякуємо ‼️
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