Германия передала Украине еще 6 установок Gepard и 6 тыс. боеприпасов

Германия предоставила Украине 6 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и 6 тысяч боеприпасов к ним.

Об этом говорится в отчете Минобороны ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ранее передали 24 установок Gepard.

Также Украине было передано 3 тыс. снарядов калибра 155мм (1 тыс. сигнальных и 2 тыс. дымовых).

Немецкое правительство в частности планирует отправить в Украину:

- четыре САУ Panzerhaubitze 2000 с боекомплектом;

- два РСЗО MARS II с боеприпасами;

- 50 бронемашин Dingo;

- "зимний пакет" (термобелье, генераторы, палатки и питание).

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