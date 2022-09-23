Германия передала Украине еще 6 установок Gepard и 6 тыс. боеприпасов
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Германия предоставила Украине 6 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и 6 тысяч боеприпасов к ним.
Об этом говорится в отчете Минобороны ФРГ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ранее передали 24 установок Gepard.
Также Украине было передано 3 тыс. снарядов калибра 155мм (1 тыс. сигнальных и 2 тыс. дымовых).
Немецкое правительство в частности планирует отправить в Украину:
- четыре САУ Panzerhaubitze 2000 с боекомплектом;
- два РСЗО MARS II с боеприпасами;
- 50 бронемашин Dingo;
- "зимний пакет" (термобелье, генераторы, палатки и питание).