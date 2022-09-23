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63-летнего пенсионера с диабетом и ишемией мозга мобилизовали в Волгоградской области. ВИДЕО+ФОТО

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63-летнего пенсионера с диабетом и ишемией мозга мобилизовали в Волгоградской области. ВИДЕО+ФОТО
В Краснослободске Волгоградской области в рамках мобилизации призвали 63-летнего мужчину с диабетом второй степени и ишемией мозга.

Об этом пишет The Insider, передает Цензор.НЕТ.

Александр Ермолаев — подполковник запаса, до ухода на пенсию занимал должность замкомандира части по материально-техническому обеспечению и замдиректора завода по уничтожению химоружия. По данным Baza, он получил повестку 22 сентября в 6 утра от главы Среднеахтубинского района Николая Патрина. Тот заявил, что лишь "оказывает содействие военкомату, а уж кого призывать или нет — решать военным" (цитата по Baza).

После этого Ермолаева увезли на остров Зеленый для прохождения медкомиссии. Как пишет Baza, девять человек, которые проходили ее одновременно с ним, были признаны негодными к службе. Ермолаеву же медик сказал, что ему "можно идти на фронт", несмотря на диабет и ишемию.

В результате пенсионера сразу после прохождения медкомиссии отправили на полигон Прудбой в поселке Новый Рогачик. Baza пишет, что мобилизованные будут проходить там двухнедельную подготовку перед отправкой на войну.

Примечательно, что ранее Минобороны России заявило, что мобилизации подлежат подполковники лишь до 55 лет. До 65 лет призываются только высшие офицеры — от генерал-майора или контр-адмирала и выше.

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63-летнего пенсионера с диабетом и ишемией мозга мобилизовали в Волгоградской области 01

63-летнего пенсионера с диабетом и ишемией мозга мобилизовали в Волгоградской области 02

Топ комментарии

  • arye z.
    И даже более того.
    Это не просто описание приключений хитрого и умного рядового Швейка.
    Это картина умирающей империи.
    Все империи умирают одинаково.
    Один к одному!!!
  • Валерий Викторович 053e9aad
    не **** , пусть по дороге сдохнет.
  • Eugene Boyko 8ab5091e
    Сльози мішають мнє гаваріть...
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