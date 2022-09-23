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За два дня мобилизации совершено уже девять поджогов военкоматов и зданий администраций в России

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За два дня мобилизации совершено уже девять поджогов военкоматов и зданий администраций в России
В результате поджогов повреждены не только военнослужащие, но и почтовые отделения и админздания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, случаи собрало издание Sota.

В городе Свободном Амурской области неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата. Бутылка упала на асфальт и загорелась – огонь повредил фасад здания.

Рано утром в Хабаровске неизвестный заложил два "коктейля Молотова" между оконных решёток военкомата и поджёг их. В результате лопнули стёкла, пожар потушили сотрудники военкомата. На месте нашли две бутылки и спички.

В селе Целинном Алтайского края загорелся Дом культуры, где находится в том числе администрация сельсовета и отделение "Почты России". Почтовый офис выгорел полностью, в помещении администрации огнём поврежден потолок.

Также ночью в городе Камышине Волгоградской области неизвестные бросили "зажигательный предмет" в районную администрацию. Как рассказали в местном МЧС, зданию причинён незначительный ущерб.

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Топ комментарии

  • Владислав Ткаченко ca740de2
    Кто не спрятался ,тот в военкомат)
  • Vlad Cheh
    Так даже веселее. Если уничтожат списки резервистов, то просто будут хватать мужиков на улице. При этом росгвардии абсолютно точно будут спускать сверху палочную систему с определенным количеством пойманных мужчин. И росгвардия тут будет абсолютными рабами, ведь при увольнении их мгновенно отвезут на войну. И они будут хватать еще и еще, догонять, стрелять по ногам, чтобы еще палку заработать и выслужиться. Потом будут хватать друг друга (мусора то есть), срывать с него форму и отправлять на фронт.

    А в это время ни одного азиата брать не будут. Кавказцев возьмут в заградотряд и там их братья сразу укомплектуют хорошей формой и броней, снятой с очередного ваньки-встаньки.

    Особенно забавно смотреть на кацапские телеграм-каналы, где многие считают, что создается русский дух, где русью пахнет. Что русня научиться воевать. Эти дебилы даже в армии не служили и не понимают, что такое современная кацапская армия. И что там кавказцы просто в жопу трахать будут эту русню, заберут у них все, что у них есть, заставят всех их родственников платить, затем специально сдадут нам их позицию (за блок сигарет в скотче обмотанным с дрона, который им скинем), чтобы их всех там перебили и они затем уже с родственников выбьют деньги, когда те получат гробовые.
  • Алекс Скела
    По всей роисси - военкоматерная ругань...
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