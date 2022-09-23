За два дня мобилизации совершено уже девять поджогов военкоматов и зданий администраций в России

В результате поджогов повреждены не только военнослужащие, но и почтовые отделения и админздания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, случаи собрало издание Sota.

В городе Свободном Амурской области неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата. Бутылка упала на асфальт и загорелась – огонь повредил фасад здания.

Рано утром в Хабаровске неизвестный заложил два "коктейля Молотова" между оконных решёток военкомата и поджёг их. В результате лопнули стёкла, пожар потушили сотрудники военкомата. На месте нашли две бутылки и спички.

В селе Целинном Алтайского края загорелся Дом культуры, где находится в том числе администрация сельсовета и отделение "Почты России". Почтовый офис выгорел полностью, в помещении администрации огнём поврежден потолок.

Также ночью в городе Камышине Волгоградской области неизвестные бросили "зажигательный предмет" в районную администрацию. Как рассказали в местном МЧС, зданию причинён незначительный ущерб.

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