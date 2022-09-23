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Дуда о ядерном шантаже Путина: У США тоже есть ядерная кнопка

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Дуда о ядерном шантаже Путина: У США тоже есть ядерная кнопка
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что США очень серьезно воспринимают ядерные угрозы России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

"У США тоже есть кнопки, которые запускают ядерные ракеты. США являются большой ядерной державой, крупнейшей военной силой в мире. Тот факт, что США воспринимают эту российскую угрозу серьезно, также является угрозой и для России", - подчеркнул польский лидер.

По словам Дуды, если Россия нарушит все табу и применит даже тактическое ядерное оружие против страны, не имеющей ядерного оружия и сегодня защищающей свою территорию, используя лишь обычное оружие, то она "может ожидать ответа".

Президент Польши также подчеркнул, что Путин и его окружение знает: если они применят против защищаемой страны ядерное оружие, то "окажутся вне мировой политики".

"Это не только угроза уголовных трибуналов и ответственности и потенциального долгосрочного заключения, а просто исключение их и России из цивилизованного мира, пока они ею руководят", - подытожил польский лидер.

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Топ комментарии

  • U A 03b737e8
    з дитнства знаю що у амеріканців все найкраще, жуйка, кіно і музика, джинси, сігарети і бурбон, єлектроніка, авто і зброя, тому я впевнен що у США найкраща і найшвидша ядерна кнопка
  • Aleks Sun
    Така трохи дивна тенеденція пішла серед кацапських псевдоопозиціонерів - топити за Трампа. Не знаю в чому причина. Може братушку в ньому побачили. Мені достатньо було його заяв про те, що нам варто було відати Крим і Донбас, щоб не було війни. Якщо він прийде до влади, нам буде гірше.
  • kelt kant
    Цікаво, чи аукається зараз Клінтону те, що він разом з москалями нагинав у 90-ті роки відмовитись від ядерного потенціалу та чи аукається Кучмі, що він на то погодився??? Бо Україні цей меморандум вже кров"ю відхаркується 8 років ... Фактично, передача Україною свого ядерного потенціалу москалям у 90-ті роки, тепер дозволяє кремлівському гебнявому уй@бку шантажувати ядерною угрозою весь світ.
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