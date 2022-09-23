Глава САП Клименко спас дело "Роттердам+", теперь один из эпизодов на 19 млрд грн будет направлен в суд, - Шабунин

Один из эпизодов по делу "Роттердам+" на почти 19 миллиардов гривен будет направлен в суд.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководитель САП Клименко в итоге спас "дело Роттердам+", за которое мы сражались несколько лет. ... Фактически сразу после решения суда он:

1) упраздняет незаконное закрытие этого дела и возобновляет следствие;

2) выкидывает группу прокуроров, которые сливали дело;

3) меняет подозрения фигурантам;

4) готовит обвинительный акт.

Все: следствие завершено, а стороне защиты открыли ознакомительные материалы", - подчеркнул он.

По словам Шабунина, теперь один из эпизодов почти на 19 миллиардов гривен будет направлен в суд.

"Более того, в САП предупредили, что на этом эпизоде ​​все не завершится и там возьмутся за другие. Ведь общая сумма ущерба по "Роттердаму" - 40 млрд грн. Впереди - серьезная борьба по этому делу. Не удивлюсь нападениям власти и олигархов на неудобного Клименко. Поэтому сейчас нужно также защищать и саму Антикорпрокуратуру от противоправного давления", - подытожил глава ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционная палата Антикорсуда отказалась рассматривать законность закрытия дела Роттердам+. Пришло время очищать и ВАКС, - Шабунин