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Глава САП Клименко спас дело "Роттердам+", теперь один из эпизодов на 19 млрд грн будет направлен в суд, - Шабунин

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Глава САП Клименко спас дело "Роттердам+", теперь один из эпизодов на 19 млрд грн будет направлен в суд, - Шабунин
Один из эпизодов по делу "Роттердам+" на почти 19 миллиардов гривен будет направлен в суд.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководитель САП Клименко в итоге спас "дело Роттердам+", за которое мы сражались несколько лет. ... Фактически сразу после решения суда он:

1) упраздняет незаконное закрытие этого дела и возобновляет следствие;
2) выкидывает группу прокуроров, которые сливали дело;
3) меняет подозрения фигурантам;
4) готовит обвинительный акт.

Все: следствие завершено, а стороне защиты открыли ознакомительные материалы", - подчеркнул он.

По словам Шабунина, теперь один из эпизодов почти на 19 миллиардов гривен будет направлен в суд.

"Более того, в САП предупредили, что на этом эпизоде ​​все не завершится и там возьмутся за другие. Ведь общая сумма ущерба по "Роттердаму" - 40 млрд грн. Впереди - серьезная борьба по этому делу. Не удивлюсь нападениям власти и олигархов на неудобного Клименко. Поэтому сейчас нужно также защищать и саму Антикорпрокуратуру от противоправного давления", - подытожил глава ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционная палата Антикорсуда отказалась рассматривать законность закрытия дела Роттердам+. Пришло время очищать и ВАКС, - Шабунин

Топ комментарии

  • игорь кравченко 87d3cfc4
    все можно понять, кроме одного. Почему после отмены "плохого" Роттердам, установилась "хорошая" цена в два раза выше. Обьяснение может быть одно. Та цена была хорошая для страны и плохая для олигархов. а сейчас все наоборот
  • Олег Іванів 00188d35
    Найкращий захист Клименка і САП це напад - підозри Таиарову, Єрмаку, Кіірілу Тимошенко і т.д.
  • Ан Мур
    Тарас Чорновіл:
    Скільки шуму було навколо теми про "Роттердам+", скільки бруду вилили при цьому на Петра Порошенка. Були всі ознаки явного політичного замовлення. Про саму суть справи зараз говорити зайве, вона закрита у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). Навколо самої системи було дуже багато легенд: що вона приносить надприбутки Рінату Ахметову, що сприяє зростанню ціни на електроенергію та багато іншого. Після перших експертиз слідства стало зрозуміло, що все це надумано. Але, найголовніше, якраз скасування цієї схеми розрахунків миттєво дало поштовх для зростання ціни, а не навпаки.
    Коли ж вернутися до політичної складової, то взагалі незрозуміло, з якого приводу сюди приплітали Порошенка. Він як Президент ні формально не мав стосунку до урядового рішення, ні реально не мав змоги й мотивів втручатися. Не забуваймо, що прем'єр Гройсман дуже жорстко дбав про непорушність своєї компетенції. До речі, на Гройсмана інформаційних атак з приводу "Роттердам+" не було, хоча це були його рішення. Та й про основного вигодонабувача Ахметова дуже скоро забули. Тож, справа від початку була чисто політичними помиями напередодні президентських виборів.
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