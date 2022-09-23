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Укрпочта выпустила благотворительную марку со Сковородой, чтобы отстроить разрушенный россиянами музей

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Укрпочта выпустила благотворительную марку со Сковородой, чтобы отстроить разрушенный россиянами музей
Укрпочта выпустила благотворительную марку "Сад божественных песен", посвященную 300-летию Григория Сковороды. Средства от продажи будут направлены на восстановление уничтоженного музея в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Презентация марки состоялась одновременно на месте уничтоженного музея в Сковородиновке и США.

"Каждая наша марка особенная. И марка, посвященная 300-летию Григория Сковороды, не стала исключением. Напротив, это был уникальный опыт запуска одновременно в Украине – на месте уничтоженного музея в Сковородиновке и в США – Нью-Йорке, где марка стала частью мероприятий нашей дипломатии в борьбе с врагом, каждый день уничтожающим наше культурное наследие", – рассказал Смелянский.

Он добавил, что новая марка – благотворительная, ведь около 7 миллионов гривен от продаж направят на восстановление музея Сковороды.

"Сковорода когда-то сказал: "Кто хорошо зажегся, тот хорошо начал, а хорошо начать – это наполовину завершить". Ну, я не уверен, что наполовину завершили, однако точно начали мощно. Было очень приятно, что такую ​​инициативу поддерживают лидеры мнений мира, а наши марки уже стали частью этой культуры", – добавил руководитель Укрпочты.

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Как отметила директор Национального литературно-мемориального музея Г. С. Сковороды Наталья Мицай, идея относительно марки возникла еще в 2021 году. Тогда же они и обратились в "Укрпочту", чтобы подготовить ее к 300-летию философа.

"Это историческое событие, которое останется на многие годы. Свидетельство о том, что происходило в это время в Украине. Весь мир увидит этот проект и поймет, что сейчас оккупанты хотят уничтожить нашу культуру, свободу и дух украинского народа. Но им это не удастся"", – заверила Мицай.

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Укрпочта выпустила благотворительную марку со Сковородой, чтобы отстроить разрушенный россиянами музей 03


Укрпочта выпустила благотворительную марку со Сковородой, чтобы отстроить разрушенный россиянами музей 04

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