1 млн рублей за билет или сломанные руки-ноги: как россияне бегут от "частичной мобилизации". ФОТОрепортаж

Россияне готовы платить сумасшедшие деньги за билет в один конец, ломать себе руки-ноги, сидеть в тюрьме, лишь бы не попасть под мобилизацию.

Скупать билеты на ближайшие авиарейсы из России, россияне начали еще после анонса выступления Владимира Путина. А после объявления о частичной мобилизации выяснилось, что уже нет мест на прямые рейсы в Армению и Турцию. Стоимость оставшихся билетов увеличилась в несколько раз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Спрос на билеты в первые часы объявления о частичной мобилизации вырос на 35%. Если говорить о средней стоимости авиабилетов по зарубежным направлениям, 19 сентября она была 19,6 тыс. руб., 20 сентября подросла до 23,4 тыс. руб. У нас не так много сейчас рейсов за границу, и их уже давно выгребли. Спрос превышает предложение - билеты разлетались как горячие пирожки. На ситуацию повлияли сегодняшние новости - люди покупают то, что осталось с предыдущих дней", - рассказывает управляющий директор сайта по поиску авиабилетов Biletix Александр Мишин.

К примеру, сейчас полететь в ОАЭ россияне могут за 598 тысяч рублей, и ближайший свободный рейс есть лишь на 30 сентября. При этом еще неделю назад билеты в Дубай и обратно стоили 61 тысячу рублей. Для того чтобы полететь в Эмираты следует выложить до одного миллиона рублей за билет в одну сторону.

То же касается и билетов на рейс "Москва-Белград". Стоимость билета в одну сторону на ближайший доступный рейс в октябре достигает 130 000 рублей. Первый свободный авиабилет Москва – Белград доступен для покупки с вылетом не раньше 24 октября. Все остальные рейсы, с вылетом раньше этой даты, заполнены.

Однако международные аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" переполнены мужчинами, стремящимися как можно быстрее уехать из страны. Там их спрашивают, являются ли они военнообязанными, а также проверяют наличие обратного билета, сообщают российские ТГ-каналы.

Вчера, 22 сентября, также начались проверки пассажиров поездов.

"Подписчики сообщают о дополнительных проверках документов в поездах. Один из рейдов прошел сегодня утром в поезде № 138 Москва – Оренбург. Он начался утром в районе Сызрани. У мужчин проверяют паспорт, а также интересуются, куда те едут", - говорится в сообщении.

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Практически на всех сухопутных границах, с странами, которые еще пускают россиян, многокилометровые автомобильные пробки. По данным росСМИ, желающие проводят в очереди много часов.

К утру 23 сентября пробка на границе в Северной Осетии растянулась до 15 километров. При этом, по словам очевидцев, полиция заблокировала подъездные пути от Владикавказа, пропускают только транспорт местного региона.

Границу также можно пересечь на мотоциклах и велосипедах, некоторым удалось сделать это на самокате. Очевидцы утверждают, что с обеих сторон пропускают "99,9% въезжающих". В среднем проход границы сейчас занимает 36 часов.

О пробках на границе с Казахстаном в Челябинской области 22 сентября сообщили местные издания. На следующий день в пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана заявили, что скопление машин наблюдается на четырех пунктах пропуска, ситуация на особом контроле местных властей.

Также 22 сентября об автомобильной пробке на границе в Бурятии сообщили местные телеграм-каналы. В МИДе Монголии и главном управлении охраны границы отрицают сообщения об очередях и утверждают, что пункт пропуска "Кяхта-Алтанбулаг" работает в штатном режиме.

Автомобильная пробка, длиной в километр, появилась вечером 21 сентября на границе с Финляндией. На следующий день пограничная служба Финляндии заявила, что в страну через восточную границу в сутки прибыли 4824 граждан России. До 23 сентября очереди сохраняются на КПП в Светогорске, сообщают участники чата "Финляндия на выходные".

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На российских агрегаторах вакансий появились фиктивные позиции с броней от мобилизации. За деньги предлагают стать охранником объектов топливно-энергетического комплекса ФГУП "Охрана Росгвардии" и якобы получить бронь.

Однако действительно ли таким образом можно "откосить от мобилизации" - неизвестно. Ведь в Москве уже появились объявления, в которых предлагают помощь во избежании мобилизации. Обещают решить проблему в кратчайшие сроки. Правда, как выяснилось, телефон в объявлении принадлежит военному комиссариату одного из районов Москвы.

За последние дни в российском Интернет-сегменте резко возросло количество запросов "как избежать мобилизации", "как получить отсрочку от армии".

"Я готов ломать ногу, руку, сидеть в СИЗО и никакими способами не идти в этот замес. Отсюда и покой. Но я прекрасно понимаю, что рано или поздно у тебя не будет никаких прав", - размышляет житель Калининграда в разговоре с BBC.

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