Оккупанты постепенно отступают на юге, ВСУ удалось уничтожить районы сосредоточения техники и вооружения войск РФ, - ОК "Південь"
Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Бои идут ожесточенные, на юге у нас достаточно горячо, несмотря на то, что погода немного стала прохладнее. Огонь идет и с одной стороны, и с другой. Но враг все-таки уступает, постепенно-постепенно территории мы закрепляем за собой. И это его напрягает, соответственно, обстрелы становятся то больше, то меньше в зависимости от того, какое количество боекомплекта мы поразили за ночь", - рассказала она.
По словам Гуменюк, за прошедшие сутки удалось нанести существенный вред оккупантам ударами по районам сосредоточения их техники и вооружения, однако окончательно масштабы и результаты этих ударов будут объявлены позже.
"Есть достаточно существенные попадания за минувшие сутки – это и пункты управления, и командные пункты, и районы сосредоточения техники и вооружения, и людей, но мы не видим еще результатов, потому что они дорасследуются. Понятно, что на оккупированной территории тяжелее посчитать такие результаты. Но очень благодарны местному населению, очень благодарны движению сопротивления – они нам в этом помогают и уверены, что до вечера отчет будет достаточно мощным", - добавила она.