Студенты не подлежат мобилизации, но покидать пределы Украины не могут, - Госпогранслужба
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Он напомнил, что студенты не подлежат мобилизации – это соответствует закону о мобилизации.
"Но в соответствии с правилами пересечения границы, которые утверждены постановлением правительства №57, категория студентов не подпадает под пропуск", – пояснил Демченко.
Он добавил, что речь идет о мужчинах, гражданах Украины, от 18 до 60 лет, поскольку для них в целом запрещен выезд за границу во время военного положения.
Как подчеркнул спикер Госпогранслужбы, правительство выпустило постановление об исключениях – категориях граждан, которым можно пересекать границу на выезд из Украины, но категория студентов в эти исключения не попала.
Демченко заявил, что для того, чтобы украинские мужчины-студенты иностранных вузов могли попасть в свои учебные заведения, нужно внести изменения в порядок пересечения границы во время военного положения.
"Отмечу, что должны быть прописаны, для того, чтобы не было спекуляций и злоупотреблений, и предохранители: кому же все-таки из категории студентов можно пересекать границу на выезд из Украины", – сказал спикер ГПСУ.