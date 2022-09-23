Студенты не подлежат мобилизации, но покидать пределы Украины не могут, - Госпогранслужба

Украинские мужчины-студенты, которые учатся в вузах, не подлежат мобилизации, однако действующие правила не позволяют им выезжать за границу.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Он напомнил, что студенты не подлежат мобилизации – это соответствует закону о мобилизации.

"Но в соответствии с правилами пересечения границы, которые утверждены постановлением правительства №57, категория студентов не подпадает под пропуск", – пояснил Демченко.

Он добавил, что речь идет о мужчинах, гражданах Украины, от 18 до 60 лет, поскольку для них в целом запрещен выезд за границу во время военного положения.

Как подчеркнул спикер Госпогранслужбы, правительство выпустило постановление об исключениях – категориях граждан, которым можно пересекать границу на выезд из Украины, но категория студентов в эти исключения не попала.

Демченко заявил, что для того, чтобы украинские мужчины-студенты иностранных вузов могли попасть в свои учебные заведения, нужно внести изменения в порядок пересечения границы во время военного положения.

"Отмечу, что должны быть прописаны, для того, чтобы не было спекуляций и злоупотреблений, и предохранители: кому же все-таки из категории студентов можно пересекать границу на выезд из Украины", – сказал спикер ГПСУ.

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