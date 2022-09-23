Toyota прекращает производство в России из-за логистических трудностей
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант".
Об остановке производственной площадки официально заявил Минпромторг РФ. Завод проработал в России 15 лет.
С начала марта завод Toyota в Шушарах был в простое из-за логистических трудностей. Решение полностью остановить производство связано с "невозможностью возобновить ритмичные поставки", отмечают собеседники.
Как сообщается, производственная площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на нем уже не возобновится. Также отмечается, что будут увольнения в офисе Toyota.
"Будет оптимизирован и московский офис концерна. Его сотрудникам и штату завода предложат повышенные компенсации", – отмечают источники издания.
Импорт автомобилей бренда в РФ был остановлен после вторжения в Украину. При этом компания так и не заявила, что полностью уходит из России – компания продолжит предоставлять послепродажное обслуживание. Кроме того, это решение не касается работы дилерской сети.
На заводе в Петербурге выпускались модели Toyota Camry и RAV4, традиционно входившие в бестселлеры рынка. Там также расположены площадки Nissan и Hyundai, выпуск которых прекращен.