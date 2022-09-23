ВСУ освободили Яцковку Донецкой области. Удалось вернуть контроль над позициями у Бахмута, - Генштаб
Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе ведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над н.п. Яцковка", - сказал он.
В то же время, продолжил Громов, ситуация на Бахмутском направлении сложная, однако контролируемая. Российские военные продолжают обстрелы и пытаются оттеснить украинских защитников.
"Наши войска улучшают тактическое положение. Так, благодаря своевременной перегруппировке подразделений одной из механизированных бригад, качественной организации боя нам удалось восстановить ранее утраченное положение и обеспечить контроль позиций в районе южнее Бахмута", - добавил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.