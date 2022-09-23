ВСУ освободили Яцковку Донецкой области. Удалось вернуть контроль над позициями у Бахмута, - Генштаб

Украинские защитники освободили Яцковку (Донецкая область) от российских оккупационных войск.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе ведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над н.п. Яцковка", - сказал он.

В то же время, продолжил Громов, ситуация на Бахмутском направлении сложная, однако контролируемая. Российские военные продолжают обстрелы и пытаются оттеснить украинских защитников.

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"Наши войска улучшают тактическое положение. Так, благодаря своевременной перегруппировке подразделений одной из механизированных бригад, качественной организации боя нам удалось восстановить ранее утраченное положение и обеспечить контроль позиций в районе южнее Бахмута", - добавил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.