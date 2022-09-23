Китай поддерживает целостность и суверенитет Украины, - Кулеба

Министерство иностранных дел Китая высказалось в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом по результатам встречи с министром иностранных дел КНР Ваном И заявил в твиттере глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я встретился с госсоветом, министром иностранных дел Ваном И, чтобы обсудить отношения между Украиной и Китаем. Мой коллега подтвердил уважение Китая к суверенитету и территориальной целостности Украины", - написал он.

По словам Кулебы, также его китайский коллега назвал неприемлемым применение силы как средства урегулирования разногласий.

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