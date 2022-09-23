Новости • Война

Китай поддерживает целостность и суверенитет Украины, - Кулеба

5 66325
Министерство иностранных дел Китая высказалось в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом по результатам встречи с министром иностранных дел КНР Ваном И заявил в твиттере глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я встретился с госсоветом, министром иностранных дел Ваном И, чтобы обсудить отношения между Украиной и Китаем. Мой коллега подтвердил уважение Китая к суверенитету и территориальной целостности Украины", - написал он.

По словам Кулебы, также его китайский коллега назвал неприемлемым применение силы как средства урегулирования разногласий.

Читайте также: Китай призвал РФ и Украину к возобновлению переговоров "без предварительных условий"

Китай поддерживает целостность и суверенитет Украины, - Кулеба 01

Топ комментарии

  • Борменталь Незабаром
    узкоглазі тридвараси, взагалі-то, є гарантами недоторканності кордонів згідно з Будапештом! ось гумові вироби повинні діяти активніше в частині відправки військової допомоги! бо поки що тіки раха на першому місті в поставках зброї для ЗСУ
  • Tohellandback
    А синцзыпыня не мог это сказать плешивому дважды во время личных встреч? А то каждый раз после них карлик что-то начинает чудить
  • Garry Grant
    Ну про що це??? Китайці повітря потрясли черговий раз, а Кулеба зробив вигляд,що це дуже круто.🤦
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости