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Кремль в очередной раз пригрозил ядерным оружием, если Украина будет освобождать оккупированные земли после псевдореферендумов

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Кремль в очередной раз пригрозил ядерным оружием, если Украина будет освобождать оккупированные земли после псевдореферендумов
Кремль может приказать применить ядерное оружие, если Украина будет возвращать свои территории после проведения захватчиками "референдумов"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ.

"Безусловно. На этих территориях сразу начнет действовать Конституция РФ. И все предельно четко в этом отношении", - заявил Песков.

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Топ комментарии

  • Светлана Круп
    Останній шантаж, який в них є. Вони всрали війну і тепер намагаються шантажем про ЯЗ зупинити наступ ЗСУ. Бо зрозуміли, що скільки бидла не мобілізуй, ми свої землі відіб'ємо. Це було зрозуміло, що сраними "рехверендумами" вони будуть прикривати свій шантаж з ЯЗ.
  • Саша Пончик
    ПНХ письков вместе с опущенным ху.лом.
  • Василий СПРУТ
    Нам посрать на писькова и ***** .... Мы всех свинособак уничтожим и очистим нашу землю
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