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Продолжается сбор подписей под петицией об исключении России из ООН

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Продолжается сбор подписей под петицией об исключении России из ООН
У Российской Федерации нет никаких законных оснований быть членом Организации Объединенных Наций.

Такое мнение доказывают активисты Civic Hub, передает Цензор.НЕТ.

"24 декабря 1991 года российский президент Борис Ельцин написал письмо генсеку ООН, где попросил использовать название "Российская Федерация" вместо СССР.

Тогдашний генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр разослал это письмо всем делегациям. Таким образом Россия получила от СССР наследство в виде членства в ООН, а главное – место в Совбезе.

Самое интересное, что 24 декабря никакой Российской Федерации не существовало. Она возникла только на следующий день. Более того, признала она себя преемником не всего СССР, а только русской его части.

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Таким образом, Россия, пользуясь одним лишь письмом, которое занимает меньше страницы текста, смогла забрать себе все полномочия Советского союза в ООН", - говорится в сообщении.

Активисты подчеркивают, что до сих пор Россия – единственная страна в ООН, не ратифицировавшая даже ее устав.

"По своим масштабам у этой аферы, возможно, нет аналогов. Почти 31 год Россия, без всяких на то законных оснований, является членом ООН. Она участвует в заседаниях Совбеза, блокирует помощь Украине пользуясь фиктивным правом вето.

Эту историю можно прекратить, но для этого нашим дипломатам нужна помощь. Каждый день они на своем фронте отстаивают интересы Украины, приближая победу", - подчеркивают активисты.

Они призывают подписать петицию-обращение к руководству ООН и мировому сообществу с требованием либо предоставить доказательства членства России, либо прекратить ее доступ к заседаниям.

Топ комментарии

  • Марина Кравець
    треба виключити зі всіх міжнародних організацій
  • Muron
    Нам випав історичний шанс покласти край найбільшому обману в історії міжнародної політики - незаконному перебуванню Російської Федерації у складі ООН.

    Вигнати Росію з ООН і РадБезу!
    Право на вето - не може бути правом на вбивство!

    Окрім, того, за нинішнім статусом в ООН Росія не є ні частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН, згідно зі статтею 4 Статуту ООН.

    Відповідно до статті 23 Статуту ООН, Росія не є постійним членом Ради Безпеки ООН!

    У нинішньому Статуті ООН сказано, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується.

    Ми просимо Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН. У разі відсутності таких документів - ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН.
    Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН.

    Такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві.

    Підтримайте петицію - геть РФ з ООН!

    #unrussiaUN
  • Вася Путлер
    якраз не *****.жданов вже пів року говорить за це.але хтось в ОПе хочн зберегти Ліцо Рассии
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