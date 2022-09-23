Российские оккупанты принуждают население к голосованию, - ГУР

Оккупанты готовят организационные мероприятия и пытаются создать хотя бы видимость легитимности объявленных референдумов на временно занятых территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины

В оккупированном Мариуполе планируется проводить референдум так называемыми "комиссиями", в состав которых будут входить местные коллаборанты, представители оккупационных администраций и военные ВС РФ. Они будут совершать обходы домов согласно составленным спискам желающих получить "гуманитарную помощь". Местных жителей убеждают, что "обратно дороги нет" и всем, кто брал "гуманитарку", придется голосовать.

В Мариуполе "штаб подготовки к референдуму" развернут в одном из торговых центров. Его действия полностью координируются представителями партии "Единая Россия".

Чтобы избежать поражения артиллерией украинских сил обороны, все центры подготовки к псевдореферендуму на оккупированных территориях размещаются в помещениях с большим сосредоточением гражданского населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины, - ГУР

Для идеолого-пропагандистской обработки населения оккупанты организуют ряд мероприятий "военно-патриотического воспитания". Главная целевая аудитория – местная молодежь, которая в большинстве своем не проявляет интереса к российской идеологии.

В городе Голая Пристань Скадовского района Херсона прошел "молодежный форум" под лозунгом "Мы вместе с Россией". Для участия в нем привлечены учащиеся средних и старших классов. В Мариуполе планирует открыть свое отделение всероссийская общественная организация ветеранов "боевое братство". ОО "ветераны десантно-штурмовых подразделений республики башкортостан" обратилась к гауляйтеру города Константину Иващенко с просьбой выделить помещение для военно-патриотического клуба "юный десантник – ратник" и детской учебно-тренировочной базы.