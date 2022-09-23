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Выдающемуся воину, офицеру 28-й бригады Василию Стефураку нужно собрать деньги на октокоптер

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Выдающемуся воину, офицеру 28-й бригады Василию Стефураку нужно собрать деньги на октокоптер
На октокоптер нужно 80 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ФБ-страницу Алены Стефурак.

"22 сентября у Васи День рождения. 22 сентября 2014 года в Песках погиб его младший брат Степан. Радоваться и грустить можем вместе. Нужен октокоптер. Собираем 80 тысяч гривен", - пишет Стефурак.

Василий Стефурак рассказывает: "Нечего рассказывать - просто российских танков стало больше. Малыми коптерами, мавиками, тяжело танк сжечь. А Миша у нас есть - он работал уже с большим октокоптером. Взлетает, сбрасывает 120 мину на танк и сжигает. Уже штук пять танков поджег. Так горит хорошо, что #из#дец. Танк от нас на расстоянии 2-3 км. Надо только хорошо попасть, чтобы хорошо горело.

Мы сейчас в Херсонской области. Здесь все то же, что и было. Все то же, что и всюду. Стреляют #а#апы. Война как смотрелась, так и смотрится. Могут из танка в голову попасть. Могут с БМП в голову попасть. Может артиллерия в голову попасть. Могут из автомата в голову попасть. Мы их палим, палим. Меньшими коптерами тоже можно работать, но трудно. Химики делают специальную смесь, чтобы прожигать броню. Нам бы новый коптер сильно помог".

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4149 4993 7364 6379 – Алена Стадник

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Топ комментарии

  • Irina So 2b51f28f
    Коммент из интернета. И таких очень много.

    "Моя сестра в Америке три месяца была волонтёрам по сбору и отправке помощи в Украину .Всё,я подчёркиваю всё!24/7 паковалось и летело самолетом в Польшу и потом к нам.И военная амуниция в том числе.Шло оно через высокопоставленных чиновников,в том числе военных,где оно???Там можно было три армии упаковать!"
  • Русский Алкаш
    Это конечно окуенно, но ****, а нельзя ли вломить зеленым людям пиндюлей и забрать деньги, каких-то сраных 58 миллиардов с асфальта на эти квадро, окто, пентокоптеры?
  • Jose Rodriguez Gacha
    відправив скільки міг.Низький уклін всім нашим захисникам.
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