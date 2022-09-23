Наркоманы, террористы, грабители и должники: Опубликованы данные кадыровцев, воевавших против Украины. ПЕРЕЧЕНЬ

Волонтеры OSINT Бджіл нашли информацию о около 1 тыс. кадыровцев, участвовавших в вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

Волонтеры продемонстрировали несколько человек из числа кадыровцев.

Солтаев Ильяс Хизарович. Сотрудник полиции помощник командира полка специального назначения им. А. Кадырова. Инструктор чеченского спецназа.

Буквально перед войной с Украиной попал в большой скандал, заявив у себя в Instagram что россияне - "свиньи, мы с детства так вас называли", о "разгроме чеченцами федералов" зимой 1994 - 1995 годов, когда "тысячи убитых оккупантов лежали на улице Грозного", после чего сначала закрыл, а затем удалил свою страницу в Instagram. Это вызвало бурную реакцию среди "воинов", журналистов и правоохранителей. После этого он извинился и отправился на войну против Украины, где получил пулей в бедро.





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Самбиев Тамерлан Султанович. Осужден на 14 лет колонии строго режима, где был злостным нарушителем режима. Статьи: бандитизм, посягательство на жизнь правоохранителя, грабеж, завладение транспортом, хищение оружия.





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Арсаханов Хасан Ахметович. Значится, в российском списке лиц и организаций, имеющих отношение к терроризму от 2011 г. по номеру 151. Также был приговорен к 3 годам за участие в массовых беспорядках и уклонение от административного надзора.





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Адамов Лом-Али Майрбекович. Уголовных дел нет, только административное. Фигурирует в списке террористов, якобы ликвидированных в Украине. Однако, как оказалось, воевал против Украины.





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Самбаев Турпал Супьянович. Был осужден перед войной за хранение наркотиков для себя, то есть был наркоманом.





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Цагаев Мусса Мухадиевич. С женой Линдой Алхазуровной Давлаевой одолжил у банка около 5 миллионов рублей в ипотеку на дом 330кв.м. и участок около 1000 кв. м. В 2018 году банк потребовал деньги, дом и участок обратно. На войне против Украины получил ранение и после возвращения продавал подержанную "Ладу Приору" за 160 тыс. рублей, что свидетельствует о том, что компенсацию он вряд ли получил.





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