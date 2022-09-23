В Харьковской области сообщили о подозрении "начальнику штаба" оккупационной полиции Волчанска Эдуарду Фесику
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В Харьковской области бывший украинский полицейский, назначенный "начальником штаба" городской оккупационной полиции, получил заочное подозрение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По данным прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что во время оккупации города Волчанск бывший полицейский Эдуард Фесик пошел на сотрудничество с российскими военными. Предатель лично принял участие в создании незаконного правоохранительного органа оккупантов - так называемого "отдела полиции", где вступил в должность дежурного.
Бывшему правоохранителю заочно сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Впоследствии подозреваемый получил повышение от представителей страны-агрессором, назначивших его "начальником штаба" в псевдополиции.