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В Харьковской области сообщили о подозрении "начальнику штаба" оккупационной полиции Волчанска Эдуарду Фесику

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В Харьковской области сообщили о подозрении "начальнику штаба" оккупационной полиции Волчанска Эдуарду Фесику
В Харьковской области бывший украинский полицейский, назначенный "начальником штаба" городской оккупационной полиции, получил заочное подозрение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что во время оккупации города Волчанск бывший полицейский Эдуард Фесик пошел на сотрудничество с российскими военными. Предатель лично принял участие в создании незаконного правоохранительного органа оккупантов - так называемого "отдела полиции", где вступил в должность дежурного.

Бывшему правоохранителю заочно сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Впоследствии подозреваемый получил повышение от представителей страны-агрессором, назначивших его "начальником штаба" в псевдополиции.

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  • Mykhailo Stepanov
    я розумію заблюрену рожу колаборанта тільки коли куля в лобі, в іншому випадку це просто нездорова *****
  • Ksenia VB
    channsq
    @channsq1
    ·
    2 год
    Захисник «Азовсталі»:"Били чим тільки можна - руками, ногами, палками, - били струмом, морили голодом. Чотири місяці, день в день. Я не буду розказувати в деталях, як проходив мій день. Повірте, це був ад. Але я вистояв. Мої побратими вистояли. Хоча когось вже нема в живих"
  • Ksenia VB
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