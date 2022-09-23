ВСУ окружили два батальона "БАРС" в Дробышево, это может заставить россиян покинуть Лиман, - Бутусов

Российские оккупанты вынуждены защищать ключевые направления малобоеспособными подразделениями. Это говорит о том, что РФ не может удерживать фронт, он разрушается.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российские каналы сообщают, что ВСУ окружили два батальона наемников БАРС в селе Дробышево. Дробышево – ключевой узел коммуникаций к северу от Лимана, и освобождение села означает, что вскоре российские войска сделают плановую перегруппировку и покинут Лиман. Интересно, что противник вынужден бросить на оборону столь важного тактического пункта очень слабые и малобоеспособные подразделения. Батальоны БАРС – это на скорую руку созданные после вторжения подразделения наемников, с легким вооружением, низким уровнем мотивации, организации, управления и подготовки. Применение противником на таком ключевом направлении, как Дробышево, малобоеспособных частей, говорит о том, что российская армия по-прежнему не способна стабилизировать фронт и не имеет боеспособных оперативных резервов. Украинские войска не позволяют россиянам стабилизировать Оскольский фронт и сохраняют тактическую инициативу", – объяснил журналист.

По словам Бутусова, объявленная в России мобилизация необходима для спасения разрушающегося фронта.

"Дыры собираются заткнуть свежемобилизованным мясом", - добавил главный редактор Цензор.НЕТ.

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