Российские автоматчики заставляют жителей Мелитополя "правильно" голосовать на псевдореферендуме, - Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе продолжается псевдореферендум.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня на временно оккупированных территориях начался псевдореферендум. В 8:00 члены избиркомов вместе с автоматчиками отправились по домам местных жителей.



Массово фиксируются случаи, когда автоматчики стучат в дверь, заходят в квартиры и требуют подготовить паспорта. Испуганным местным жителям подсказывают в каком месте бюллетеня правильно поставить отметку", - рассказал глава города.

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