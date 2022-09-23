"Слуга народа" Холодов, партнер Ермака по ларьковому бизнесу, уехал на отдых в Вену и пропускает заседание Рады
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу журналиста Михаила Ткача.
Он сообщает, что растерялся, когда на вопрос о причинах пребывания в Вене Холодов ответил: "А что люди делают в Вене? Какое-то время бываю здесь".
В столице Австрии живет семья "слуги народа".
Журналист передает продолжение диалога:
- К семье?
– Что вы хотите спросить?
– Хотели спросить, вы на прошлой неделе пропустили заседание парламента или нет?
- Да.
– Находясь в Вене?
- Да.
– А по каким причинам?
– А я в Вене здесь не постоянно.
– А по каким причинам пропустили заседание парламента?
- Ну, я причины имею личные.
– Просто вы народный депутат, и сейчас война и, наверное, принимались какие-то важные законы, обсуждались законопроекты.
- Да.
- И, наверное, должна быть какая-то причина.
- Ну, я имею отношение, общаюсь с Верховной Радой и имею свои причины.
- Я понял.
- Несколько дней я могу приехать и быть здесь. Почему я не могу быть здесь?
– А сколько вы в Вене находитесь?
- Та мои вопросы.
- Больше недели?
– Смотрите, что вы хотите от меня услышать?
– Нам интересно, по каким причинам и почему вы пропустили заседание?
- Смотрите, я общаюсь с Верховной Радой и я подотчетен Верховной Раде, а не вам.
Журналист напоминает, что нардепы подотчетны не Верховной Раде, а избиравшему их народу Украины.
Напомним, журналисты выяснили, что украинские чиновники и бизнесмены, несмотря на запрет, спокойно уезжают из Украины. В частности, в Монако находятся Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, его коллега и депутат Киевсовета Вадим Столар и не только.
В Вене ждут завершения войны России против Украины скандальные глава Конституционного суда Александр Тупицкий, пророссийский политик Евгений Мураев, криминальный авторитет Александр Петровский с окружением и другие.