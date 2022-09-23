Украина ежедневно теряет около 50 защитников, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в войне против России Украина ежедневно теряет около 50 своих военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ouest France, об этом глава государства заявил в интервью французским СМИ.

"У нас есть оценки потерь в сутки, они не точны. Это около 50 человек в сутки. Но это не точные цифры, потому что неизвестно, сколько солдат и мирных жителей осталось на территории", - сказал президент.

По словам Зеленского, он располагает точными данными о потерях в ВСУ, однако не хочет их раскрывать.

"Главный вопрос – точные данные. У меня есть данные, которые я получаю и которые мне предоставляют. С цифрами надо быть очень осторожным, потому что речь идет о человеческих жизнях. Позиция наших военных не в том, чтобы предоставить точное количество убитых или раненых украинских военнослужащих", - подчеркнул глава государства.

Также президент заявил, что потери украинских военных в пять раз меньше, чем потери российских солдат.

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