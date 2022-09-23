Братская могила найдена в деоккупированной Казачьей Лопани

Местные жители показали братскую могилу, в которой оккупанты хоронили своих жертв.

Об этом сообщил начальник Нацполиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время туда прибудут специализированные следственно-оперативные группы для проведения следственных действий. Кроме того, люди рассказали, что некоторых удерживаемых оккупанты при отступлении вывезли с собой, чтобы не оставлять следов своих преступлений", - сообщил Клименко.

Также в здании отдела полиции в Казачьей Лопане оккупанты устроили пыточную.

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