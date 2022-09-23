Решение о мобилизации в РФ не приближает окончание войны, - глава МИД Турции Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал объявленную Путиным частичную мобилизацию в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

По словам Министра, это решение не приближает окончание войны в Украине.

"Мы выступаем за диалог и переговоры с участием президентов двух стран. Отрицательное влияние войны между РФ и Украиной испытывают все и во всех областях", - сказал Чавушоглу.

Глава МИД заверил, что Турция и дальше будет прилагать все усилия для обеспечения справедливого и долгосрочного мира между Москвой и Киевом.

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