Решение о мобилизации в РФ не приближает окончание войны, - глава МИД Турции Чавушоглу
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал объявленную Путиным частичную мобилизацию в России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
По словам Министра, это решение не приближает окончание войны в Украине.
"Мы выступаем за диалог и переговоры с участием президентов двух стран. Отрицательное влияние войны между РФ и Украиной испытывают все и во всех областях", - сказал Чавушоглу.
Глава МИД заверил, что Турция и дальше будет прилагать все усилия для обеспечения справедливого и долгосрочного мира между Москвой и Киевом.