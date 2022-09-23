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Оккупант, неделю скрывавшийся в лесу, задержан под Волчанском, - Нацполиция

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Оккупант, неделю скрывавшийся в лесу, задержан под Волчанском, - Нацполиция
Украинским правоохранителям удалось задержать оккупанта, который после освобождения части Харьковской области скрывался в лесу под Волчанском.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковской области.

"23 сентября правоохранители обнаружили неизвестного во время патрулирования и отработки деоккупированных территорий. Им оказался 27-летний мобилизованный уроженец города Иловайск Донецкой области", - заявили в полиции.

По информации правоохранителей, мужчина 25 февраля 2022 пересек украинскую границу в составе вооруженных сил Российской Федерации через город Волчанск.

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"С оружием нес службу на блок-постах. В село Юрченковое оккупант прибыл месяц назад, перед контрнаступлением Вооруженных Сил Украины", - добавили правоохранители.

Мужчина задержан и передан сотрудникам военной службы правопорядка.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    Разрыв мозга у московских мусоров

  • jklpqrs
    охотники на орков. хилым там не место
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Молодці, хлопці!

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