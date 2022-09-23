Финляндия готова объявить об ограничении въезда россиян
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Власти Финляндии объявят о принципиальном решении относительно российских виз и туристов. Въезд будет существенно ограничен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
В ближайшее время министр иностранных дел Пекка Хаависто объявит о том, что страна существенно ограничит въезд россиян и выдачу виз. Ограничения будут введены в связи с "серьезным ущербом для международного положения Финляндии".
Предполагается, что ограничения на въезд не будут распространяться на посещение родственников.