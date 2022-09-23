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Финляндия готова объявить об ограничении въезда россиян

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Финляндия готова объявить об ограничении въезда россиян
Власти Финляндии объявят о принципиальном решении относительно российских виз и туристов. Въезд будет существенно ограничен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

В ближайшее время министр иностранных дел Пекка Хаависто объявит о том, что страна существенно ограничит въезд россиян и выдачу виз. Ограничения будут введены в связи с "серьезным ущербом для международного положения Финляндии".

Предполагается, что ограничения на въезд не будут распространяться на посещение родственников.

Читайте: Финляндия ограничит въезд россиян, - глава МИД Хаависто

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Топ комментарии

  • Ірландія
    Закрийте кордон на ремонт і всі діла . Дипломатія не працює з ордою
  • Ksenia VB
    Кацапєтушки. Чого країни приймають оце лайно ...
  • Тетяна Тать
    конец света
    финны, запрещая вьезд россиянцам сориентировались быстрее чем раша запретила их выезд

    кто там говорил, что фмнны медленно соображают?
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